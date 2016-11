Raccolti più di 4,5 milioni di dollari per il riconteggio dei voti delle presidenziali statunitensi. L’ex candidata alla presidenza dei verdi, Jill Stein, ha lanciato la raccolta fondi su internet per finanziare il riconteggio dei voti in tre stati (Wisconsin, Pennsylvania e Michigan), dove ha vinto il candidato repubblicano Donald Trump. Stein si prepara a fare ricorso contro i risultati elettorali in Wisconsin entro oggi, data limite per chiedere il riconteggio, e in Pennsylvania entro lunedì.