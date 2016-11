A New York si decide il campionato mondiale di scacchi. Alle venti (ora italiana) il russo

Sergej Karjakin e il norvegese Magnus Carlsen si scontreranno a New York in quella che potrebbe essere l’ultima e decisiva partita del campionato mondiale di scacchi del 2016. Dopo undici partite Karjakin e Carlsen (che è il campione in carica) sono in parità. La dodicesima partita è l’ultima della serie ma in caso di patta (e quindi di ulteriore parità), si andrà avanti a oltranza.