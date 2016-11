Il presidente del Brasile Michel Temer coinvolto nell’inchiesta Petrobras. Dopo le proteste che hanno portato in piazza migliaia di persone, il presidente brasiliano Michel Temer in una conferenza stampa ha promesso di bloccare una legge che prevede l’amnistia per i politici accusati di reati finanziari. La legge, che era sul punto di essere approvata dal parlamento, potrebbe ostacolare le indagini sullo scandalo Petrobras, che ha coinvolto numerosi leader politici e anche alcuni ministri del governo.