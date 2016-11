Il poliziotto statunitense che ha ucciso il nero Keith Scott non sarà processato. Brentley Vinson, afroamericano, il 20 settembre ha ucciso il 43enne Keith Scott a Charlotte, in North Carolina. L’agente ha dichiarato di aver sparato perché l’uomo si era rifiutato di gettare la pistola, ma il video dell’accaduto, pubblicato in seguito, non ha chiarito se Scott tenesse in mano un’arma oppure no. Secondo il procuratore l’agente “ha agito secondo la legge”. La vicenda aveva scatenato violente proteste nella città.