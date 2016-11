Magnus Carlsen è il campione del mondo di scacchi. Nella sfida di New York il norvegese ha vinto contro il russo Sergei Karjakin. Dopo aver concluso in parità le dodici partite della serie regolare, mercoledì 30 novembre i due scacchisti si sono incontrati per lo spareggio: quattro partite di gioco rapido in cui il norvegese si è imposto per 3 a 1. Carlsen si è quindi laureato campione del mondo di scacchi per la terza volta consecutiva, nel giorno del suo ventiseiesimo compleanno.