Bob Dylan ha scritto un discorso da leggere al banchetto dei premi Nobel. L’ha annunciato l’accademia svedese su Twitter. Dylan aveva fatto sapere che non sarebbe stato presente alla cena di gala, prevista per il 10 dicembre a Stoccolma, attirandosi critiche per il suo atteggiamento distaccato. Al suo posto è stata invitata la cantautrice Patti Smith, che canterà una delle sue canzoni, A hard rain’s a-gonna fall.