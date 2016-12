In Libia la città di Sirte torna sotto il controllo del governo di unità nazionale. Il 5 dicembre l’esercito fedele all’esecutivo di Tripoli ha annunciato di aver strappato la città natale di Muammar Gheddafi al controllo del gruppo Stato islamico dopo più di sei mesi di combattimenti. È un altro duro colpo per i jihadisti, che perdono terreno a Mosul, in Iraq, e a Raqqa, in Siria.