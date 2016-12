L’esercito siriano continua ad avanzare nel centro di Aleppo. A tre settimane dall’inizio dell’offensiva, le forze di Damasco e i loro alleati hanno occupato il 5 dicembre il quartiere di Qadi Askar, e controllano ormai i due terzi del territorio che era in mano ai ribelli. Secondo i mezzi d’informazione internazionali, Bana Alabed, una bambina di sette anni che twittava dalle zone di combattimenti è scomparsa dal social network. Il ministero della difesa russo ha denunciato la morte in un bombardamento di un medico russo che lavorava in un ospedale da campo ad Aleppo. Oggi il Consiglio di sicurezza dell’Onu si riunisce per chiedere una tregua ad Aleppo.