Beyoncé in testa alle nomination per i Grammy awards. La cantante statunitense ha raccolto nove candidature, compresa quella per il miglior album con Lemonade. Seguono Drake, Rihanna e Kanye West con otto nomination ciascuno. Chance the Rapper ne ha sette, Adele cinque. I premi musicali Grammy awards vengono assegnati ogni anno dalla National academy of recording arts and sciences, l’associazione che rappresenta i lavoratori dell’industria musicale statunitense.