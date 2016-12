Negli Stati Uniti l’aspettativa di vita cala per la prima volta in vent’anni. I dati pubblicati dal National center for health statistics mostrano un lieve calo nell’aspettativa di vita di uomini e donne statunitensi. Rispetto ai dati del 2014 l’aspettativa di vita degli uomini è scesa da 76,5 a 76,3 anni, mentre quella delle donne è scesa da 81,3 a 81,2 anni. È la prima volta che il dato scende dal 1993, quando calò a causa della diffusione dell’aids. Nella flessione registrata nel 2015 le cause sono diverse, principalmente le malattie cardiovascolari, la demenza e la morte infantile accidentale.