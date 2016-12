Per Bashar al Assad la vittoria ad Aleppo non segnerà la fine della guerra in Siria. Mentre le sue truppe conquistano terreno nel centro della città, il presidente siriano ha rilasciato un’intervista al quotidiano siriano Al Watan in cui ha dichiarato che la conquista di Aleppo sarà solo un passo verso la fine della guerra. Assad ha anche respinto l’ipotesi di una tregua umanitaria sulla città, come richiesto dai ribelli. Intanto, come rivela il Guardian, è allo studio di alcuni governi occidentali un piano per inviare aiuti alimentari e medicinali agli abitanti di Aleppo sotto assedio con paracadute guidati da gps.