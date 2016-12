In Turchia arrestati un centinaio di militanti del Partito democratico dei popoli. In seguito all’attentato che ha colpito Istanbul la sera del 10 dicembre, le autorità turche hanno arrestato un centinaio di membri del Partito democratico dei popoli (Hdp), il principale partito procurdo della Turchia. Gli arresti sono stati compiuti in diverse città del paese tra cui Istanbul e Ankara. I principali dirigenti dell’Hdp, seconda forza di opposizione del paese, erano già in attesa di giudizio per i loro presunti legami con il Pkk.