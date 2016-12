Pubblicate le nomination ai Golden globes 2017. La la land con sette candidature, guida la classifica dei film con più nomination ai premi assegnati dalla stampa straniera di Hollywood. Il musical di Damien Chazelle è in corsa come miglior commedia. Tra i film drammatici quello con più nomination è Moonlight, scritto e diretto da Barry Jenkins, con sei candidature. Sul versante televisivo, lo show con più nomination è The people vs. O.J. Simpson, in corsa per cinque premi, seguito dalla miniserie The night manager, con quattro. Il network più nominato è Hbo con 14 candidature, seguito da Fx con dieci. La cerimonia di consegna dei Golden globes si svolgerà l’8 gennaio 2017.