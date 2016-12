Donald Trump ha scelto David Friedman come nuovo ambasciatore in Israele. Nella sua prima dichiarazione, il futuro diplomatico si è detto a favore del criticato spostamento dell’ambasciata statunitense “nella capitale eterna di Israele, Gerusalemme”, confermando l’intenzione del presidente eletto di spostare la sede diplomatica da Tel Aviv. Friedman è vicino alle posizioni di estrema destra e non si oppone alla costruzione di insediamenti israeliani nei Territori occupati.