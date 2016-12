La lunga attesa dei migranti

Nell’agosto del 2015 i cadaveri di 71 migranti vengono trovati in un camion in Austria e una settimana dopo la foto del corpo di un bambino su una spiaggia turca scuote il mondo. A settembre Angela Merkel dichiara che garantirà diritto di asilo a tutti i rifugiati in arrivo e da quel momento si stima siano arrivate in Germania 800mila persone.

Con le elezioni alle porte e l’opinione pubblica tentata dai partiti di destra, Angela Merkel ha annunciato più rigore. Nell’anno che è passato come hanno vissuto i nuovi arrivati? The wait raccoglie interviste a richiedenti asilo in cinque diverse città della Germania, per ascoltare le loro storie e immergerci in un quotidiano segnato dall’attesa.