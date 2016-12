Christine Lagarde condannata per negligenza nel caso Tapie in Francia. La direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi) però non dovrà scontare la pena. Lagarde era accusata di aver favorito l’imprenditore Bernard Tapie in una controversia con lo stato e la banca Crédit Lyonnais. I fatti risalgono al 2008, quando Lagarde era ministra dell’economia. Il caso era scoppiato dopo che Tapie aveva comprato l’80 per cento dell’Adidas grazie a un prestito dalla Crédit Lyonnais ma in un secondo momento, quando aveva deciso di vendere alcune quote, sosteneva di essere stato truffato dalla banca. L’Fmi ha dichiarato che si riunirà “presto”.