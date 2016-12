Cos’è il Mattarellum che Matteo Renzi vorrebbe come legge elettorale

In attesa della sentenza della corte costituzionale prevista per il 24 gennaio, l’Italicum è al momento la legge elettorale con cui si elegge la camera dei deputati: non contempla il senato perché quando è stata approvata, nel 2015, partiva dal principio che la composizione e la nomina della camera alta sarebbero state modificate dalla riforma costituzionale, poi bocciata nel referendum del 4 dicembre 2016 .

Attualmente, per il senato, è invece in vigore il cosiddetto Consultellum, cioè la legge Calderoli (soprannominata Porcellum) modificata dopo la sentenza del 4 dicembre 2013 che ha definito incostituzionali alcune sue parti. Si tratta di un sistema elettorale proporzionale con uno sbarramento dell’8 per cento per i singoli partiti e del 20 per cento per le coalizioni, e privo del premio di maggioranza su base regionale.