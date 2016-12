È morta Zsa Zsa Gabor. L’attrice di origine ungherese si trasferì negli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale. Ha recitato in una settantina di film ma è famosa soprattutto per le sue vicende private: si è sposata nove volte e le sono attribuite relazioni con diversi divi di Hollywood. È morta per un attacco di cuore a Los Angeles, in California. Aveva 99 anni.