Settantaquattro giornalisti uccisi nel mondo secondo il rapporto annuale di Rsf. Reporters sans frontières, l’associazione che opera in difesa della libertà di stampa, ha pubblicato il suo rapporto annuale sui giornalisti morti sul campo. Sono 74 i reporter uccisi mentre svolgevano il loro lavoro, l’anno scorso erano stati 101, 53 dei quali proprio perché identificati come giornalisti. Il maggior numero di vittime si registra in Siria (19), dieci in Afghanistan, nove in Messico.