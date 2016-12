Almeno 31 morti per una serie di esplosioni a un mercato di fuochi d’artificio in Messico. I feriti sono 72, tra cui alcuni riportano ustioni gravi su gran parte del corpo. Dal 2005 è il terzo incidente del genere a colpire il mercato di San Pablito, alla periferia nord di Città del Messico, dove i messicani vanno a comprare i fuochi d’artificio per le festività. Le autorità non hanno ancora chiarito da dove abbiano avuto origine le esplosioni.