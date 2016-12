Più di cinquemila i migranti morti nel Mediterraneo nel 2016. La stima è dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni. Il bilancio si è aggravato il 22 dicembre, il giorno in cui sono avvenuti due naufragi in cui si presume che siano morte un centinaio di persone, in gran parte migranti originari dell’Africa occidentale. Nel 2015 i morti erano stati meno di 3.800.