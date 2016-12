In Romania respinta la candidatura a premier della musulmana Shhaideh. Il presidente romeno Klaus Iohannis ha bocciato la candidatura di Sevil Shhaideh alla carica di primo ministro. Shhaideh, 51 anni, fa parte della minoranza tatara, è di religione musulmana ed è sposata con un siriano. La donna è una stretta collaboratrice di Liviu Dragnea, leader del partito socialdemocratico (Psd) che ha vinto le elezioni dell’11 dicembre. Dragnea non può assumere l’incarico di premier perché è stato condannato per frode, per questo ha proposto Shhaideh. Se la sua candidatura fosse stata accolta, Shhaideh sarebbe diventata la prima donna musulmana a guidare il governo.