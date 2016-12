È morta l’attrice statunitense Carrie Fisher. Aveva 60 anni ed era famosa soprattutto per aver interpretato la parte della principessa Leila nella saga di fantascienza Star wars. Fisher era stata ricoverata in ospedale il 23 dicembre dopo un infarto a bordo di un aereo in viaggio da Londra a Los Angeles. La sua morte è stata confermata dalla rivista People, che cita fonti vicine alla famiglia. L’attrice aveva recitato, tra gli altri, anche nei film The blues brothers, Hannah e le sue sorelle e Harry ti presento Sally.