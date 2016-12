Ritrovate le scatole nere dell’aereo russo precipitato nel mar Nero. Le autorità russe hanno confermato di aver localizzato la scatola nera del TU-154, precipitato subito dopo il decollo il 24 dicembre, mentre era in viaggio verso la Siria. Nell’incidente sono morte 92 persone, tra cui i componenti dell’ensemble musicale Alexandrov, che dovevano esibirsi per il concerto di Capodanno a Latakia. Non è ancora chiara la causa dello schianto, ma l’ipotesi dell’attentato è stata esclusa dal ministro dei trasporti Maxim Sokolov.