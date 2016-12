Sospeso in borsa il titolo di Monte dei Paschi di Siena per eccesso di ribasso. Il titolo Mps continua a sprofondare in borsa dopo che è fallito la scorsa settimana il tentativo di un’operazione di mercato per ricapitalizzare la banca, che ha quindi chiesto aiuto allo stato in base alla legge europea sui salvataggi. Il 26 dicembre la Banca centrale europea ha indicato in 8,8 miliardi di euro il fabbisogno di capitale necessario alla banca. In mattinata il titolo Mps è stato sospeso mentre segnava un ribasso del 7,4 per cento a 15,08 euro.