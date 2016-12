Un poliziotto brasiliano confessa di aver ucciso l’ambasciatore greco in Brasile. Il cadavere di Kyriakos Amiridis, l’ambasciatore greco in Brasile, è stato ritrovato carbonizzato in un’auto a Rio de Janeiro il 30 dicembre. Amiridis, 59 anni, risultava disperso da tre giorni dopo che era arrivato a Rio da Brasilia per partecipare alla festa di Capodanno sulla spiaggia di Copacabana. Secondo i mezzi d’informazione, un poliziotto brasiliano, che aveva una relazione con la moglie dell’ambasciatore, ha confessato di averlo ucciso. La moglie dell’ambasciatore è stata fermata e interrogata dalla polizia.