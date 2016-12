Il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterà oggi sul cessate il fuoco in Siria. Il voto di oggi approverebbe la tregua concordata dalla Russia e dalla Turchia ed entrata in vigore a mezzanotte del 29 dicembre. La risoluzione prevede anche un governo di transizione e la possibilità immediata di distribuire aiuti umanitari in tutto il paese. Nonostante le notizie di alcuni scontri il 30 dicembre, la tregua sembra reggere e potrebbe essere significativa per la risoluzione del conflitto. I colloqui di pace tra il governo siriano e l’opposizione dovrebbero iniziare a fine gennaio ad Astana, in Kazakistan.