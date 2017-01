La polizia interroga il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il confronto è in corso nella residenza del primo ministro a Gerusalemme. Netanyahu, coinvolto in un’inchiesta per corruzione, è accusato di aver ricevuto “una serie di regali di valore” da due imprenditori. Prima di ricevere la visita delle forze dell’ordine il premier israeliano ha invitato i suoi avversari a non cantare vittoria.