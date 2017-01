I film che vedremo nel 2017. Prima parte

Su Filmblog, il blog di cinema del quotidiano britannico The Guardian, è stata pubblicata una serie di articoli che presentano alcuni dei film più attesi dell’anno che è appena cominciato. Commedie, film d’autore, fantascienza, horror, drammoni, sequel e film per famiglie. Ecco, intanto, i primi quaranta.

Nove commedie

Baywatch

Dwayne The Rock Johnson e Zac Efron sono i protagonisti del’adattamento cinematografico del telefilm sui bagnini di Los Angeles. Nel cast Alexandra Daddario, che in San Andreas interpretava la figlia di The Rock. Con la partecipazione amichevole anche di Pamela Anderson e David Hasselhoff. Uscita: maggio 2017. Beatriz at dinner

Prima commedia indie. Salma Hayek è un’onesta lavoratrice (pratica medicina olistica) che si ritrova a cena a casa di un ricco uomo d’affari (John Litgow). Accanto a loro Chloë Sevigny e Connie Britton. Gli autori sono Miguel Arteta e Mike White. Il film sarà presentato al Sundance film festival, il 23 gennaio. The discovery

Seconda commedia indie arrivata direttamente dal Sundance. La trama folle incuriosisce: la scoperta è che l’aldilà esiste e a scoprirlo è un dottore interpretato da Robert Redford. Mentre milioni di persone si uccidono per accedere alla vita eterna, Jason Segel s’innamora di Rooney Mara. Prima proiezione al Sundance film festival, il 20 gennaio. The house

Will Ferrel e Amy Poehler interpretano una coppia che per pagare il college del figlio allestisce un casinò nella sua cantina. Il regista è Andrew Jay Cohen, sceneggiatore di Cattivi vicini 1 e 2. Il film uscirà negli Stati Uniti il 30 giugno. Lost in London

Debutto alla regia per Woody Harrelson in un film che verrà girato e proiettato in diretta in alcune sale. “Nessuno è stato così stupido da girare un film e proiettarlo in diretta. Finora”, dice l’autore nel trailer. La vicenda è ispirata a un fatto vero accaduto a Woody Harrelson nel 2002. Insieme a lui Owen Wilson. L’evento è programmato per il 19 gennaio. Rock that body

Versione femminile di Cose molto cattive. Un addio al nubilato va a finire molto male e lo spogliarellista ingaggiato dalle amiche ci rimette le penne. Protagonista Scarlett Johansson, insieme a lei Kate McKinnon e Zoe Kravitz. Tully

Il film racconta l’amicizia tra un’infermiera (Mackenzie Davis) e una madre di famiglia (Charlize Theron). La trama non sembra particolarmente interessante, ma Jason Reitman (regia), Diablo Cody (sceneggiatura) e Charlize Theron si ritrovano insieme in un progetto dopo il riuscito Young adult. Wilson

Woody Harrelson protagonista del film tratto dal graphic novel di Daniel Clowes (di cui era già stato adattato Ghost world). Insieme a lui Laura Dern. Regia di Craig Johnson. Anche questa commedia sarà presentata al Sundance film festival (22 gennaio). Yeh Din Ka Kissa

Il titolo in hindi (“la storia del giorno”) non deve trarre in inganno. Questa commedia è firmata da Noah Baumbach con adeguato cast: Adam Sandler, Emma Thompson, Ben Stiller, Dustin Hoffman e Candice Bergen. Non c’è ancora un’uscita prevista per il film.

Sette adattamenti

The beguiled

A quattro anni da Bling ring torna Sofia Coppola, con l’adattamento del romanzo di Thomas P. Cullinan, A painted devil. Un soldato nordista sbandato si nasconde in un collegio femminile in territorio confederato. Si tratta anche di un remake: il romanzo era già stato portato sul grande schermo da Don Siegel nel 1971 (con lo stesso titolo, tradotto in Italia La notte brava del soldato Jonathan), con Clint Eastwood e Geraldine Page. Nella versione di Sophia Coppola ci saranno Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst ed Elle Fanning. Uscita negli Stati Uniti: 30 giugno. The circle

Il cerchio di Dave Eggers affronta temi come privacy e paranoia nel mondo delle grandi aziende tecnologiche. Argomenti di grande attualità e il regista James Ponsoldt (The spectacular now, The end of the tour) ha deciso di scritturare qualche peso massimo come Tom Hanks, Emma Watson e John Boyega. L’uscita negli Stati Uniti è prevista per il 28 aprile. The glass castle

Il progetto di un film tratto dal best seller di Jeanette Walls (tradotto in 22 lingue, ma non in italiano) è partito da qualche anno. Inizialmente nel ruolo di protagonista ci doveva essere Jennifer Lawrence, invece ci sarà Brie Larson, la cui carriera ha subito un’impennata dopo l’Oscar per Room. Insieme a lei Naomi Watts e Woody Harrelson. Non c’è ancora una data di uscita. Murder on the Orient Express

Ecco un altro adattamento/remake. Kenneth Branagh dirigerà se stesso nel ruolo di Hercule Poirot nell’adattamento del classico di Agatha Christie, già portato sullo schermo nel 1974 da Sidney Lumet con Albert Finney nei panni del detective belga. Nel cast della nuova versione anche Penelope Cruz, Johnny Depp e Judi Dench. Cousin Rachel

Nuova versione cinematografica di Mia cugina Rachele di Daphne Du Maurier, già portato sullo schermo nel 1952 con Olivia De Havilland e un debuttante Richard Burton. Stavolta nei panni della misteriosa cugina c’è Rachel Weisz. Accanto a lei Sam Claflin Philip. La coproduzione angloamericana uscirà prima nel Regno Unito, il 9 giugno. The snowman

Dal thriller di Jo Nesbø L’uomo di neve, un adattamento firmato da Tomas Alfredson (Lasciami entrare) con Michael Fassbender nei panni di Harry Hole, il commissario creato dallo scrittore norvegese. Insieme a Fassbender ci sarà Rebecca Ferguson (Mission impossible. Rogue nation). Uscita prevista negli Stati Uniti: 13 ottobre 2017. Tulip fever

Altro progetto con una gestazione molto lunga. Il romanzo di Deborah Moggach, ambientato durante la crisi economica scoppiata intorno ai bulbi dei tulipani (la prima bolla speculativa storicamente documentata), doveva arrivare sullo schermo, sceneggiato da Tom Stoppard, nel 2004, con Jude Law e Keira Knightley. Invece uscirà a febbraio con Alicia Vikander, Cara Delevingne, Dane DeHaan, Christoph Waltz, Judi Dench e Zach Galifianakis.

Nove sequel

Fast and furious 8

Cosa c’è di promettente nell’ottava puntata della serie, titolo originale The fate of the furious? Il cast. Non tanto per il ritorno di Vin Diesel e Dwayne Johnson, quanto per la presenza di Charlize Theron ed Helen Mirren in ruoli ancora non esattamente definiti. Con loro anche Jason Statham e Kurt Russell. Uscita in Italia, il 13 aprile. Goon 2

Goon è una commedia canadese con Seann William Scott nei panni di un disadattato che diventa la star di una squadra di hockey solo perché è bravo a menare le mani. Dolce ed estremamente violenta, questa singolare commedia nel 2012 è stata un campione d’incassi in Canada e ha avuto un discreto successo anche nel Regno Unito. Il fatto che il sequel arrivi ben sei anni dopo fa pensare che ci sia qualcosa di più che il semplice sfruttamento di quell’inatteso successo. Guardian of the Galaxy Vol. 2

La Marvel spera in una nuova gallina dalle uova d’oro dopo che il primo capitolo della serie ha guadagnato quasi ottocento milioni di dollari nel mondo. L’obiettivo è arrivare al miliardo, contando anche, ovviamente, su tutto il merchandising legato ai simpatici eroi della serie a partire dal nuovissimo Baby Groot. Il film arriva in Italia il 25 aprile. Justice league

La collaborazione tra Warner Bros e Dc Comics è stata gravemente segnata dal mezzo disastro di Batman vs Superman. L’unica nota positiva è arrivata dalla curiosità generata dai nuovi supereroi presentati nel film, in particolare da Flash, Aquaman e Cyborg. Ci sono tante persone che hanno un bisogno disperato che le imprese di Zack Snyder (alla regia) e Ben Affleck (che nel ruolo di Batman cercherà di mettere insieme un manipolo di supereroi) stavolta vadano a buon fine. L’uscita italiana è prevista per il 23 novembre. Kingsman. The golden circle

Quella di Harry Hart, il personaggio interpretato da Colin Firth in Kingsman, già si prefigura come la resurrezione più sensazionale della stagione. Insieme a lui nella seconda puntata della serie dedicata al servizio più segreto che c’è, diretta da Matthew Vaughn, ci saranno Taron Egerton, Channing Tatum, Julianne Moore, Jeff Bridges, Halle Berry, Mark Strong e Vinnie Jones. Nel Regno Unito il film uscirà il 29 settembre. The Lego movie. Batman

The Lego movie è stata una delle grandi sorprese degli ultimi anni. Quindi tutti si aspettano una magia simile dal sequel. Nel cast le voci di Will Arnett, Michael Cera, Ralph Fiennes, Rosario Dawson e Jenny Slate. In Italia arriva il 9 febbraio. Logan

Non capita molto spesso che un sequel sia dichiaratamente anche l’ultimo film di una serie. Ma già dalla triste presentazione della pellicola si capisce che sarà davvero difficile rivedere Hugh Jackman nei panni di Wolverine: “Un Logan invecchiato affronta la sua ultima avventura in un mondo post apocalittico”. Niente male. In uscita in Italia il 2 marzo. Thor 3. Ragnarock

Il trailer del nuovo spin off degli Avengers ha incuriosito gli utenti del web che lo hanno visualizzato quasi diciotto milioni di volte. L’appetito del pubblico per questo genere di film non è diminuito, ma certo incuriosisce anche il suo contenuto, così come la scelta del neozelandese Taika Waititi (Hunt for wilderpeople) per la regia. Nel cast insieme a Chris Hemsworth, anche Cate Blanchett, Idris Elba, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch e Mark Ruffalo. Il film arriverà in Italia il 25 ottobre. World war Z 2

David Fincher ha preso le redini del seguito del film sugli zombie con Brad Pitt. Non sono usciti particolari sulla trama ma la presenza di Fincher e la fame insaziabile del pubblico per gli zombi di ogni tipo (vedi The walking dead) fa ben sperare nella riuscita finale. Ancora non è stata stabilita una data di uscita.

Sedici film d’autore

D’apres une histoire vraie - Based on a true story

È da un po’, forse da Carnage, che Roman Polanski, 83 anni, non realizza un film all’altezza della sua fama. Ma con questo nuovo thriller sceneggiato da Olivier Assayas e tratto dal romanzo omonimo di Delphine de Vigan (premio Renaudot nel 2015), con Eva Green nei panni di una scrittrice vittima delle attenzioni ossessive di un ammiratore, il vecchio maestro ha la possibilità di ritornare a esprimersi ai massimi livelli. Nessuna previsione sulla data di uscita. Call me by your name

Molto atteso nel Regno Unito (un po’ meno in Italia) il nuovo film di Luca Guadagnino, scritto dal regista siciliano insieme a James Ivory, sarà presentato il 22 gennaio al Sundance film festival. Ambientato nell’estate del 1983 in una località sulle coste del Norditalia, il film racconta il legame sentimentale tra uno studente statunitense e un adolescente italoamericano. Stavolta nel cast non ci sarà Tilda Swinton, ma Armie Hammer, Timothée Chalamet e Michael Stuhlbarg. The death and life of John F Donovan

Il nuovo film dell’enfant terrible Xavier Dolan sicuramente non sarà presentato a Cannes. Protagonista Kit Harington nei panni di un attore in ascesa, accusato di pedofilia da una giornalista di gossip che avrà il volto di Jessica Chastain. Il resto del cast è promettente come la premessa: Natalie Portman, Kathy Bates, Susan Sarandon e Michael Gambon. Downsizing

Il nuovo film di Alexander Payne sembra piuttosto ambizioso: una commedia fantascientifica surreale con Matt Damon e Kristen Wiig (che ha sostituito Reese Witherspoon) che si offrono volontari per essere rimpiccioliti. Ma all’ultimo momento la donna ha un ripensamento. Nel cast anche Margo Martindale (già protagonista del contributo di Payne al film antologico Paris, je t’aime), Christoph Waltz, Jason Sudeikis e Alec Baldwin. Uscita prevista per il 22 dicembre 2017, negli Stati Uniti. Happy end

Michael Haneke ritrova Isabelle Huppert (in grande forma) nel suo primo film dopo il celebratissimo Amour. Si sa poco della pellicola, tranne che nel cast ci sono Jean-Louis Trintignant e Mathieu Kassovitz. È stato girato tra Parigi, Calais e Londra e che in qualche modo parlerà anche di migranti. Non si conosce ancora la data di uscita. The killing of a sacred deer

The lobster forse non ha avuto il successo che meritava, ma sicuramente ha avuto il pregio di far conoscere il suo autore Yorgos Lanthimos negli Stati Uniti dove, proprio per quel film, Colin Farrell è in lizza per un Golden Globe. Una sua vittoria potrebbe essere il miglior lancio per il nuovo film di Lanthimos: un chirurgo di Cincinnati (di nuovo Farrell) si affeziona a un ragazzino con una famiglia difficile, ma il loro rapporto non porterà a niente di buono. Nel cast anche Nicole Kidman. Il film dovrebbe essere pronto in autunno. Lean on Pete

Non sarà facile per Andrew Haigh ripetersi ai livelli del meraviglioso 45 anni. Ma siamo pronti a inghiottire qualsiasi cosa ci prepari. Lean on Pete è un purosangue che un ragazzo di 15 anni si porta dietro in un viaggio dall’Oregon al Wyoming, dove ha dei parenti. Nel cast Steve Buscemi, Chloë Sevigny e Steve Zahn. Nessun dettaglio sull’uscita. Mektoub is mektoub

Le polemiche e le voci seguite al trionfo di Cannes della Vita di Adele non gli hanno facilitato la vita. Il nuovo progetto di Abdellatif Kechiche è tratto da La blessure, la vraie, romanzo del 2011 di François Bégaudeau, in cui uno sceneggiatore si trova di fronte a una scelta esistenziale durante una vacanza nella cittadina dov’è nato. Il resto è un mistero, ma sicuramente ne sapremo di più verso la fine di aprile, quando verranno annunciati i film selezionati per il festival di Cannes. Metalhead

È comprensibile che Derek Cianfrance abbia voluto cambiare registro dopo le pesanti critiche che una parte della stampa ha riservato al suo La luce sugli oceani. Perciò, in quello che sembra praticamente un documentario, Cianfrance racconterà la storia di un batterista di heavy metal (Edgar Livengood) che, diventato sordo, deve imparare a vivere in un mondo fatto di silenzio. Nessun dettaglio sulla probabile uscita. Le redoutable

È difficile non nutrire un misto di nervosismo ed eccitazione in attesa del nuovo film di Michel Hazanavicius sul lungo corteggiamento di Jean-Luc Godard nei confronti dell’attrice di 17 anni, Anne Wiazemsky, che il regista sposò nel 1967. Louis Garrel interpreta Godard, Stacy Martin interpreta Wiazemsky. Nel cast anche la moglie di Hazanavicius, Bérénice Bejo, che forse ha potuto dare qualche consiglio ai due protagonisti. Lo vedremo a Cannes? The Sisters brothers

Joaquin Phoenix sarà il protagonista del primo film in lingua inglese di Jacques Audiard. Basato sul romanzo di Patrick DeWitt, Arrivano i Sister, racconta la storia di due fratelli sicari (Phoenix e John C. Reilly) che inseguono un cercatore d’oro per mille miglia nel deserto dell’Oregon del 1850. Sembra qualcosa di molto diverso dalla Palma d’oro del 2015 Dheepan. Submergence

Ultimamente Wim Wenders sembra partito per la tangente. James McAvoy è tenuto prigioniero da un jihadista in una stanza senza finestre. Alicia Vikander si prepara a un’immersione sotto la calotta polare della Groenlandia. Il natale precedente i due avevano intrecciato una relazione cominciata su una spiaggia francese. A cosa porta tutto questo è davvero difficile dirlo. La presenza nel cast di Charlotte Rampling può solo incoraggiarci. T2: Trainspotting