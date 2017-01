Almeno quindici persone arrestate per la rapina a Kim Kardashian a Parigi. A ottobre l’attrice statunitense era stata derubata da un gruppo di persone vestite da poliziotti. Gli uomini erano entrati nel suo appartamento, l’avevano legata e chiusa in bagno ed erano scappati con una refurtiva da circa dieci milioni di euro in gioielli. La polizia francese ha dichiarato di aver identificato gli uomini grazie alle tracce di dna trovate nell’appartamento. Le persone fermate, che saranno interrogate, sono note alle forze dell’ordine.