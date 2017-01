Il Movimento 5 stelle potrebbe abbandonare l’alleanza con Nigel Farage. Il leader del movimento, Beppe Grillo, ha annunciato che tra l’8 e il 9 gennaio si tiene un voto online tra gli iscritti per decidere se lasciare il gruppo Efdd (Europe of freedom and direct democracy), quello dell’Ukip di Farage, per spostarsi in quelli dei liberali dell’Alde (Alliance of liberals and democrats of europe). Il Movimento 5 stelle, in questo caso, passerebbe da uno schieramento euroscettico a uno dichiaratamente europeista e Grillo è a favore della seconda ipotesi.