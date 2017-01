L’attentato di Gerusalemme rivendicato da un gruppo palestinese poco conosciuto. Attraverso un post su un social network arabo il Gruppo dei martiri di Baha Eleyan ha rivendicato l’attentato che domenica 8 gennaio ha causato quattro morti e 17 feriti. Si tratterebbe di un gruppo palestinese che non ha collegamenti internazionali con altri gruppi jihadisti. In precedenza il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha invece sostenuto che il palestinese alla guida del camion che ha travolto un gruppo di soldati sulla passeggiata Armon Hanatziv, il ventottenne Fadi Qunbar, era un sostenitore del gruppo Stato islamico. Netanyahu non ha fornito prove delle sue accuse. La legge israeliana prevede il carcere senza un processo per gli affiliati allo Stato islamico.