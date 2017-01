Riprendono i negoziati di pace per Cipro ma la riunificazione resta lontana 

È l’ennesimo tentativo di arrivare a una pace negoziata, che dopo più di quarant’anni è ancora lontana. Dal 9 all’11 gennaio il presidente della parte greca di Cipro, Nicos Anastasiades, e il rappresentante di quella turca, Mustafa Akıncı, s’incontrano a Ginevra per far avanzare il processo di riunificazione dell’isola. Con poco più di un milione di abitanti, Cipro è ancora divisa e vive bloccata nel passato, separata come nel 1974, quando l’esercito turco invase il nord dell’isola in reazione a un tentativo di colpo di stato dei greci ciprioti, sostenuti dalla dittatura dei colonnelli di Atene per riunire il paese alla Grecia in nome dell’enosis (unione).

Nel 1983 la parte settentrionale dell’isola dichiarò l’indipendenza come Repubblica Turca di Cipro del Nord (riconosciuta solo da Ankara). Nel frattempo l’isola è entrata nell’Unione europea, nel maggio del 2004, ma solo la parte greca, riconosciuta dalla comunità internazionale, beneficia di quest’adesione. Al problema geografico si accompagna un rompicapo politico-diplomatico.