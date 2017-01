La Turchia ha approvato articoli chiave della riforma costituzionale che darà più poteri al presidente. Gli articoli approvati dal parlamento definiscono i poteri esecutivi del capo di stato. La riforma, proposta dal partito di governo Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp), istituirebbe nel paese un sistema presidenziale. Se approvata dal parlamento, sarà sottoposta a referendum in primavera. L’11 gennaio è scoppiata una rissa tra i parlamentari dell’opposizione e i deputati del partito di governo durante la discussione in aula degli emendamenti.