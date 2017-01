Come si svolgerà l’insediamento di Donald Trump

Donald Trump giurerà il 20 gennaio come 45° presidente degli Stati Uniti davanti al Campidoglio, a Washington. La cerimonia sarà l’evento centrale di una serie di eventi che dureranno fino al 21 gennaio.

8.30 (14.30 in Italia)

Donald Trump e la sua famiglia partecipano a una cerimonia religiosa privata alla chiesa episcopale di St. John, a pochi passi dalla Blair House, la residenza in cui sono ospitate le delegazioni straniere in visita ufficiale negli Stati Uniti e dove il 45° presidente ha alloggiato nella notte precedente all’insediamento.

9.30 (15.30 in Italia)

Il nuovo presidente e quello uscente, Barack Obama, s’incontrano alla Casa Bianca accompagnati dalle mogli. Il rituale prevede che Trump e Obama percorrano insieme Pennsylvania avenue fino al Campidoglio.

11.30 (17.30 in Italia)

La cerimonia d’inaugurazione, che si tiene sul lato ovest del Campidoglio, si aprirà con il call to order, la convocazione ufficiale, da parte del senatore Roy Blunt, seguito dalla musica del coro della Missouri State University. Quindi il vicepresidente Mike Pence presterà giuramento nelle mani di Clarence Thomas, giudice della corte suprema. Dopo il coro del Mormon Tabernacle Choir, sarà Donald Trump a prestare giuramento nelle mani del presidente della corte suprema, il giudice John Roberts. Poi Trump pronuncerà il suo discorso inaugurale. La cerimonia sarà chiusa da una benedizione e dall’esecuzione dell’inno nazionale.

Dopo la cerimonia, ci sarà il pranzo nella Rotonda del Campidoglio, a cui parteciperanno leader politici e amici. Nel pomeriggio, Trump e Pence guideranno la parata dal Campidoglio lungo Pennsylvania avenue, fino alla Casa Bianca.

19 (l’una del mattino in Italia)

Si tengono i balli ufficiali, in programma su due piani del Walter Washington Convention Center e al National Building Museum, a cui parteciperà Trump.

21 gennaio

Alle 10 (le 16 in Italia), la cattedrale di Washington ospiterà la tradizionale cerimonia religiosa per il presidente e il vicepresidente. Alla stessa ora è in programma a Washington l’inizio della più grande manifestazione di protesta contro Trump, la Marcia delle donne.