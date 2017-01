Esonda un torrente a causa del maltempo in Sicilia, un morto. Un pensionato di Campofranco, in provincia di Caltanissetta, è morto il 22 gennaio mentre era a bordo della sua auto nella zona di Castronovo di Sicilia dopo essere stato travolto da un torrente che è uscito dagli argini in seguito alle pesanti piogge. Il pensionato viaggiava insieme ad altre tre persone che sono riuscite a mettersi in salvo.