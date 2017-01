Il nuovo presidente del Gambia Adama Barrow comincia a formare il suo governo. Barrow, che si trova ancora in Senegal per motivi di sicurezza, ha nominato Fatoumata Tambajang come vicepresidente e nelle prossime ore annuncerà gli altri ministri del suo governo, mentre le truppe senegalesi cercano di ristabilire le condizioni di sicurezza per far arrivare il presidente nel paese, dopo la fuga dell’ex capo di stato Yahya Jammeh.