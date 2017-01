Theresa May ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ad Ankara. La premier britannica è arrivata nella capitale turca il 28 gennaio dagli Stati Uniti, dove ha incontrato il presidente Donald Trump. Il presidente turco ha annunciato che mira ad aumentare il volume degli scambi tra Turchia e Regno Unito da 15.6 milioni di dollari a 20 milioni di dollari all’anno. May ha annunciato un accordo che prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro per aumentare il commercio tra i due paesi in vista della Brexit e ha invitato Erdoğan a rispettare i diritti umani e lo stato di diritto. Al centro dell’incontro anche la questione di Cipro, della Siria e la sicurezza aerea.