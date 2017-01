Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca il 20 gennaio 2017. Nella sua prima settimana di governo, il nuovo presidente statunitense ha preso una serie di provvedimenti controversi, che hanno provocato forti proteste nel paese.

A partire dal 23 gennaio, Trump ha firmato diversi memorandum presidenziali e ordini esecutivi. Si tratta di misure simili ai decreti legge, che però tra di loro hanno una leggera differenza: gli ordini esecutivi, una volta firmati dal presidente, entrano automaticamente in vigore. Anche i memorandum devono essere pubblicati per diventare legge, ma questo non è un processo automatico e della loro pubblicazione se ne deve occupare il governo, che quindi può anche decidere di ritirarli in un secondo momento.

In realtà non è ancora certo che tutte le misure approvate da Trump nei suoi primi giorni di governo siano applicabili, perché potrebbero incontrare l’opposizione del congresso o degli stessi membri del governo. Inoltre, secondo diversi esperti, alcuni ordini esecutivi presentati da Trump hanno delle lacune dal punto di vista legale, un aspetto che potrebbe favorire, e anzi ha già favorito, ricorsi da parte della giustizia federale.

Ecco le principali misure prese da Donald Trump in questi giorni:

L’uscita dal Tpp. Il 23 gennaio il presidente ha firmato un ordine esecutivo per far uscire formalmente gli Stati Uniti dal Trattato transpacifico (Tpp), firmato nel febbraio 2016 da Barack Obama.

Si tratta di un accordo commerciale di libero scambio siglato da dodici paesi dell’Asia, dell’America e dell’Oceania che si affacciano sul Pacifico. I paesi che avevano firmato l’accordo, oltre agli Stati Uniti, erano Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Malesia, Vietnam, Singapore, Brunei, Messico, Perù e Cile.

In alternativa al Tpp, Trump vuole firmare degli altri trattati bilaterali – ma non ha ancora chiarito quali – che secondo lui riporteranno il lavoro negli Stati Uniti. Non è scontato che si troveranno dei partner disposti a firmarli. Trump ha dichiarato che vuole anche ritirarsi dall’Accordo nordamericano per il libero scambio (Nafta), dopo averlo attaccato più volte durante la campagna elettorale e aver costruito proprio su questo punto il suo consenso nella cosiddetta Rust belt, la regione compresa tra i Grandi laghi e il Midwest e colpita in questi anni dalla deindustrializzazione. Per avviare questa procedura però servono almeno sei mesi di preavviso.

Il memorandum sull’aborto. Sempre il 23 gennaio Trump ha firmato un memorandum presidenziale per tagliare i fondi federali alle organizzazioni non governative che offrono assistenza alle donne che praticano l’interruzione di gravidanza all’estero. La misura non riguarda quindi il territorio statunitense, ma si applica alle agenzie che operano all’estero ed è considerata preoccupante soprattutto da chi opera nei paesi in via di sviluppo, perché gli Stati Uniti sono tradizionalmente dei grandi finanziatori di queste organizzazioni.