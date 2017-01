Deutsche Bank multata per 630 milioni di dollari da Stati Uniti e Regno Unito. Le autorità di controllo bancarie statunitensi e britanniche hanno imposto all’istituto tedesco una multa di 630 milioni di dollari per aver permesso il riciclaggio di denaro tra i suoi uffici di Mosca, Londra e New York. Tra il 2011 e il 2015, attraverso un sistema che prevedeva la compravendita di azioni, circa dieci miliardi di dollari sono usciti illegalmente dalla Russia per arrivare negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Le autorità statunitensi hanno multato la Deutsche Bank per 425 milioni di dollari, mentre quelle britanniche per 163 milioni di sterline, pari a circa 204 milioni di dollari.