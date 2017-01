Il parlamento britannico comincia il dibattito sulla legge per la Brexit. Alle 12.40, ora di Greenwich, il parlamento britannico comincerà il dibattito per l’approvazione dell’European Union bill, la legge proposta dal governo per avviare le procedure dell’uscita del Regno Unito dall’Ue. Il dibattito durerà fino alla mezzanotte del 31 gennaio, per consentire il voto nella giornatà di mercoledì 1 febbraio. Un’eventuale approvazione del parlamento consentirà alla premier Theresa May di ricorrere all’articolo 50 del Trattato di Lisbona verso la fine di marzo.