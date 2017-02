Si è dimesso il consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump. Michael Flynn ha lasciato il suo incarico, come ha confermato la Casa Bianca. Flynn nei mesi scorsi era stato accusato di aver discusso con l’ambasciatore russo delle sanzioni contro Mosca prima che Trump entrasse in carica ed è accusato dall’opposizione di avere legami con il presidente Vladimir Putin. Flynn era anche sospettato di aver mentito ai funzionari del governo, negando inizialmente di aver telefonato all’ambasciatore. Secondo la legge statunitense, è illegale che un privato cittadino conduca attività diplomatiche.