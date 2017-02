Donald Trump dichiara che gli Stati Uniti non sono convinti della soluzione a due stati per Israele e Palestina. In una conferenza stampa dopo l’incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente statunitense ha espresso una posizione sulla pace in Medio Oriente che per Washington potrebbe rappresentare un cambio di rotta rispetto agli ultimi vent’anni. Trump inoltre ha invitato Netanyahu a “resistere ancora un po’ sugli insediamenti” in Cisgiordania, dopo le forti critiche sollevate dalla legge sugli insediamenti approvata la settimana scora dal parlamento israeliano.