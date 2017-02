Mille neozelandesi costretti ad abbandonare le loro case per gli incendi. A Christchurch, la terza città della Nuova Zelanda, è stato proclamato lo stato d’emergenza e un migliaio di persone ha ricevuto l’ordine di evacuazione per gli incendi in corso da quattro giorni, che si sono estesi su un’area di più di duemila ettari. Almeno undici case sono state distrutte e quattro persone sono rimaste intossicate. Le cause dei roghi non sono state accertate, ma il primo ministro Bill English stima che ci vorrà una settimana per estinguerli.