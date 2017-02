La Corea del Nord respingerà i risultati dell’autopsia effettuata in Malesia sul corpo di Kim Jong-nam. Il fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un è stato assassinato il 13 febbraio all’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur. Secondo l’ambasciatore di Pyongyang in Malesia “c’è stata una forzatura sull’autopsia, effettuata senza la nostra autorizzazione e presenza”. È il primo commento ufficiale della Corea del Nord dall’omicidio di Kim Jong-Nam. Per l’omicidio sono già state arrestate due donne.