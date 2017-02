Quando i giovani non votano la democrazia rischia grosso

La storia di Alex Orlyuk non sembrava destinarlo all’apatia politica. È nato in Unione Sovietica in una famiglia segnata dalla shoah che, quando lui aveva sei anni, si è trasferita a Tel Aviv, dove è andato a scuola e ha fatto il servizio militare. Orlyuk segue la politica e apprezza la democrazia. Pensa che il suo governo dovrebbe fare di più per ottenere la pace con la Palestina, per separare stato e religione e per ridurre le disuguaglianze. Oggi ha ventotto anni e, pur avendone il diritto, non ha mai votato nelle ultime quattro elezioni politiche.

Alex afferma che la sua astensione è “una dichiarazione politica” sullo stato pietoso della politica di Israele. È convinto che nessuno dei partiti esistenti realizzerà i cambiamenti che lui desidera. Molti altri giovani israeliani condividono la sua disaffezione. Alle elezioni politiche del 2013 ha votato solo il 58 per cento degli elettori sotto i 35 anni, e solo il 41 per cento di quelli sotto i 25; di contro, ha votato l’88 per cento di quelli sopra i 55 anni. Nessun altro paese ricco presenta un divario così grande tra l’astensione di chi ha meno di 25 anni e quella di chi ne ha più di 55.

La politica israeliana – incentrata su questioni come la guerra e la pace, l’identità religiosa, i rapporti con i palestinesi – è certamente atipica, ma il comportamento elettorale dei giovani israeliani segue lo stesso schema del resto del mondo ricco. Nel Regno Unito e in Polonia, alle ultime elezioni politiche ha votato meno della metà degli under 25.

Alle elezioni del 2015, in Svizzera due terzi dei giovani nati tra gli anni ottanta i duemila (i cosiddetti millennial) sono rimasti a casa, come quattro quinti di quelli statunitensi alle elezioni per il congresso del 2014. L’affluenza al voto è calata in tutto il mondo ricco, ma tra i giovani questo fenomeno è più veloce. Secondo Martin Wattenberg della University of California, Irvine, in molti casi il divario di affluenza elettorale tra giovani e anziani ricorda il divario razziale nel sud degli Stati Uniti nei primi anni sessanta, quando i governi statali reprimevano sistematicamente il voto dei neri.

Abitudini perse

Le tendenze demografiche indeboliscono ulteriormente l’espressione politica dei giovani. Alle elezioni statunitensi del 1972, le prime in cui votarono i diciottenni, circa un quinto degli adulti aveva meno di venticinque anni. Nel 2010 gli adulti sotto i 25 anni erano uno su otto. In base a questa tendenza, entro la metà del secolo questa fascia d’età si ridurrà a un decimo della popolazione statunitense adulta. Il blocco elettorale rappresentato dai giovani, da centrale che era, passerà a una posizione marginale.

Di qui la preoccupante possibilità che l’attuale record negativo della partecipazione dei giovani al voto stia annunciando un cambiamento permanente. Secondo Michael Bruter della London school of economics, le abitudini elettorali si formano prestissimo, ovvero durante le prime due elezioni in cui una persona può votare. Se le generazioni future, scoraggiate dalla loro debole influenza, non adotteranno l’abitudine al voto, l’astensione aumenterà sempre di più, indebolendo la legittimità dei governi eletti.

I millennial non sono la prima generazione di giovani accusati di sottrarsi al loro dovere civico. Eppure sono interessati ai grandi temi più di quanto si pensi. Sono più istruiti delle generazioni precedenti, più inclini ad andare a una manifestazione o a diventare vegetariani, meno appassionati di droghe e alcol. Ma hanno perso molte delle abitudini che portavano i loro genitori a votare.