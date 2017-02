Il film Elle di Paul Verhoeven trionfa alla 41esima edizione dei premi César. La cerimonia di premiazione degli oscar francesi del cinema si è tenuta al Théâtre du Châtelet di Parigi. Per il film del regista olandese è stata premiata anche Isabelle Huppert, che ha ricevuto il riconoscimento come miglior attrice protagonista. Il premio per la regia è andato invece a Xavier Dolan per È solo la fine del mondo, il cui protagonista Gaspard Ulliel è stato premiato come miglior attore. Ken Loach ha ritirato il premio per il miglior film straniero per il suo Io, Daniel Blake mentre nella categoria dei documentari il film Fuocoammare di Francesco Rosi è stato battuto da Merci Patron! del regista François Ruffin.