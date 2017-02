Un’autobomba ha provocato almeno 40 morti ad Al Bab, in Siria. Oltre alle vittime, in maggioranza civili, ci sarebbero decine di feriti. L’attacco non è ancora stato rivendicato. L’esplosione ha colpito militari e ufficiali di sicurezza ribelli a Sousian, un villaggio a nord di Aleppo. I ribelli sostenuti dalla Turchia hanno respinto il gruppo Stato Islamico da Al Bab negli ultimi giorni.