Arrivati altri cinquanta profughi in Italia grazie ai corridoi umanitari. Sono arrivati all’aeroporto di Fiumicino con un volo partito da Beirut altri cinquanta profughi provenienti dal Libano grazie ai corridoi umanitari promossi da comunità di Sant’Egidio, Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei) e Tavola valdese. Il 2 marzo ne sono attesi altri 75. I primi profughi erano atterrati circa un anno fa, il 29 febbraio 2016. In tutto fino a oggi ne sono arrivati 700.