Moonlight vince l’Oscar come miglior film. Il film di Barry Jenkins ottiene anche il premio per il miglior attore non protagonista, Mahershala Ali. La la land, nominato a 14 premi, ne vince sei, tra cui miglior regia, miglior attrice protagonista (Emma Stone), miglior canzone e miglior colonna sonora. Casey Affleck, di Manchester by the Sea, vince come miglior attore, mentre il miglior film straniero è quello dell’iraniano Asghar Farhadi, Il cliente. Al momento della proclamazione del miglior film, in un primo momento sono stati chiamati sul palco i produttori di La la land, ma la busta era quella sbagliata.